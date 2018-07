Rogério Ceni é flagrado brincando com o filho caçula no Morumbi

Dez dias após assumir que era pai de um menino num relacionamento extraconjugal, o goleiro Rogério Ceni acabou flagrado ao lado do pequeno Henrique. O ídolo dos são-paulinos foi fotografado nesta quarta-feira junto do filho de 2 anos com a atriz e apresentadora Ana Paula Vieira numa praça no Morumbi.

Ana Paula e Henrique chegaram primeiro ao isolado local, próximo ao estádio do São Paulo. Dez minutos mais tarde Rogério apareceu. Deu um forte abraço no garoto e brincou por cerca de 15 minutos com o mais novo herdeiro. A revelação de que Rogério tem um filho fora do casamento foi da colunista Sonia Racy, do Estado. Um carrinho de controle remoto garantiu a alegria do menino loirinho. O goleiro conversou bastante com a affair.

"Era uma praça bem deserta, não tinha mais ninguém e ele brincou bastante com o filho", disse Manoela Scarpa, a fotógrafa que clicou o goleiro e seu novo filho. "Eles não ficaram mais pelo fato de o tempo fechar e, com a ameaça de chuva, foram embora."

A moça e o filho deixaram o local no carro do goleiro por volta das 16 horas. Já era início de noite e seu veículo permanecia parado na praça.

Rogério Ceni assumiu o filho no dia 22 de novembro. Disse que ama o garoto que jamais o deixaria de lado. A confissão acabou ocasionando no fim de seu casamento com Sandra, mãe de suas filhas gêmeas Clara e Beatriz. Atualmente, o goleiro estaria morando em um flat na região de Pinheiros.