Rogério Ceni e Hudson treinam no São Paulo e devem enfrentar o Inter

O goleiro Rogério Ceni e o volante Hudson treinaram entre os titulares do São Paulo na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda e deverão enfrentar o Inter, nesta quarta, às 22 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Ceni havia sentido dores na coxa direita e ficou fora dos treinamentos de segunda, mas voltou a se exercitar normalmente. No meio, Hudson foi escolhido para substituir Souza, que está suspenso. Michel Bastos, que tinha chances de fazer sua estreia, ainda não está em boas condições físicas.

Hudson deverá começar como titular pela primeira vez desde que foi contratado do Ituano, atual campeão paulista. Ele atuou apenas cinco vezes no São Paulo, sempre entrando durante as partidas. No Campeonato Paulista deste ano, foi o jogador que mais desarmou. Foram 63 roubadas de bola em apenas 14 jogos (média de 4,5 por partida). Mesmo atuando no setor de marcação, o volante balançou as redes por quatro vezes no torneio estadual.

Hudson é a solução adotada pelo técnico Muricy Ramalho diante dos inúmeros desfalques que o São Paulo terá para o jogo na capital gaúcha. Além da suspensão de Souza, estão contundidos Luis Fabiano, Maicon, Douglas, Antonio Carlos e Rodrigo Caio. Já Ademilson foi convocado para a seleção brasileira sub-21 e deverá se reapresentar ainda esta semana no clube.

O São Paulo ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 26 pontos, e ganhou novo ânimo após ter vencido o Palmeiras por 2 a 1 no clássico do último domingo, no Pacaembu. Antes disso, na quarta-feira, a equipe deu vexame ao ser eliminada da Copa do Brasil pelo Bragantino, com uma derrota por 3 a 1, em pleno Morumbi.