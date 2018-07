Rogério Ceni aceita proposta e é o novo técnico do Fortaleza

Ídolo e ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni é o novo treinador do Fortaleza. O ex-goleiro aceitou a proposta para dirigir o time cearense na próxima temporada e terá contrato de um ano. O clube ainda não divulgou detalhes, mas o novo comandante deve ser apresentado na quarta-feira no time cearense.

+ Fortaleza quer Ceni por um ano e salário superior a R$ 150 mil

As negociações avançaram nesta semana, como informou Estado na quarta-feira, depois que o presidente do clube, Marcelo Paz, viajou a São Paulo para conversar pessoalmente com Rogério. A proposta foi analisada e aceita nesta sexta-feira. O ex-goleiro vai levar para Fortaleza dois auxiliares e um preparador físico, e terá total autonomia na formação do elenco.

Esta será a segunda oportunidade de Rogério Ceni no comando de um time de futebol depois que parou de jogar. Ele esteve à frente do São Paulo na primeira metade desta temporada, e obteve 49,5% de aproveitamento em 37 jogos: 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas.

Ceni vem sendo sondado pelo Fortaleza desde a demissão de Antônio Carlos Zago, no fim do mês passado. O time buscava um nome "de peso" para 2018, em que comemora o centenário de sua fundação. No clube, Rogério terá a companhia de Bosco, ex-goleiro que foi seu reserva no São Paulo.

Fechou o gol contra o Santos, River Plate e Liverpool. E agora fechou com o Leão. #m1tonofortaleza pic.twitter.com/xiGU7RAI3G — Fortaleza EC (@FortalezaEC) 10 de novembro de 2017

✅ — Fortaleza EC (@FortalezaEC) 10 de novembro de 2017

A escolha de Ceni é estratégica para o Fortaleza para o ano de seu centenário. O time vê no ex-goleiro uma forma de alavancar o programa sócio-torcedor e as receitas publicitárias. Além disso, a forma de trabalho de Rogério dentro de campo e sua postura "estudiosa" em relação à carreira de treinador dialogam com o perfil de comandante que o clube buscava.

“Aproveitando o aniversário, queremos envolver mais o torcedor, nas bilheterias e no (programa) sócio-torcedor, além de termos uma equipe competitiva para a disputa da Série B”, afirmou o presidente, ao Estado. “Temos consciência da dificuldade, mas queremos fazer uma boa campanha no Brasileiro no ano que vem e almejamos o acesso à Série A. Seria o grande presente à nossa torcida no ano do centenário.”

Os rumores de uma possível contratação de Ceni no Fortaleza começaram na semana passada, quando o goleiro foi à capital cearense e se encontrou com Bosco, que lhe apresentou as dependências do clube. Nenhuma proposta foi feita naquele momento, e a diretoria leonina afirmou que se tratava apenas de uma visita pessoal.