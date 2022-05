Rogério Ceni elogia Nikão e diz não se preocupar com reposição no gol do São Paulo

Personagem do jogo na vitória de virada sobre o Cuiabá por 2 a 1, Nikão foi publicamente elogiado pelo chefe Rogério Ceni neste domingo no Morumbi. O treinador do São Paulo colocou a exibição do atleta como uma das melhores performances desde a sua chegada ao clube.

"Ficou parado muito tempo com problemas no tornozelo, fez alguns treinamentos separados para entrar em ritmo, não estava pronto no último jogo. Hoje, por exemplo, não aguentaria atuar o tempo inteiro", afirmou o ex-goleiro.

O roteiro de Nikão foi digno de roteiro de filme. Passou o primeiro tempo no banco de reservas e, quando entrou no segundo tempo, acabou sendo decisivo. Deu o passe no lance que originou o pênalti que decretou o empate e decretou a vitória no final.

"Ele fez uma função importante, mais aberto. Foi participativo, com muita virada de jogo. Uma das melhores participações dele desde que chegou. Esperamos contar mais vezes com ele em campo. Deu bons sinais", comentou Rogério Ceni.

Outro ponto que mereceu destaque no discurso do treinador foi em relação ao substituto de Tiago Volpi, negociado com o futebol mexicano. Especialista da posição, Rogério negou ter feito contato para a chegada de um goleiro mais experiente para fazer sombra a Jandrei.

"Temos o Thiago Couto. Vejo como um goleiro que sabe jogar bem com os pés. Calmo, tranquilo. Não fomos atrás de nenhum goleiro e não falei com ninguém. Antes de julho (quando reabre a janela de transferências), tudo é especulação. O Thiago Couto vai ter a oportunidade de jogar e, se achar que ele corresponde, pode seguir no elenco sem que o clube precise gastar."

Apesar de ter um compromisso pela Copa Sul-Americana no meio de semana, as atenções já estão voltadas para o próximo final de semana, quando o São Paulo terá o Corinthians pela frente.

"Para o clássico vamos ter o time mais forte que pudermos armar, dentro das melhores condições dos jogadores. Queremos vencer o Jorge Wilstermann (pela Sul-Americana) desgastando o mínimo possível o elenco", comentou.