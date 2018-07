Ceni entra na reta final de recuperação no São Paulo e pode voltar

A pausa de jogos no calendário do futebol brasileiro, por causa das partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, na Rússia, está sendo boa para o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo. Ele está se recuperando de uma ruptura no ligamento do pé direito e tem feito sua recuperação em período integral para poder voltar a campo.

Restam apenas quatro partidas para o fim do Campeonato Brasileiro e o próximo duelo é contra o Atlético-MG, dia 19, no Morumbi. Com esse tempo até o próximo confronto, Rogério Ceni está se esforçando para voltar ao time no ano que marca sua aposentadoria. Depois da equipe mineira, o São Paulo enfrentará ainda Corinthians (fora), Figueirense (casa) e Goiás (fora).

Sobre o próximo ano, Rogério já falou que não pretende mais atuar, mas evita falar sobre o assunto. Para Gustavo Vieira de Oliveira, diretor executivo de futebol do clube, a possibilidade de o goleiro se tornar treinador no clube já em 2016 é quase nula.

"O Rogério tem talvez a maior história de um atleta no clube. Ele está diariamente conosco, faz parte do processo de condução do futebol. Para 2016, nunca tive uma conversa com ele sobre suas ambições. Diante disso, não considero um nome, não pela falta de capacidade, mas sim por não saber quais são suas ambições. O primeiro passo é entender quais são os objetivos dele", afirmou.