Rogério Ceni pretende mudar esquema do São Paulo para tornar equipe mais agressiva

O técnico Rogério Ceni vi tentar mudar o esquema de jogo do São Paulo para tornar a equipe mais agressiva. Com apenas 24 gols no Campeonato Brasileiro, após 31 partidas, o time do Morumbi tem o segundo pior ataque da competição — empatado com o Atlético-GO — e supera somente o Sport, que balançou as redes 19 vezes.

"É complicado mudar a forma de um time jogar quando faltam opções para mudar o estilo. Só temos o Marquinhos como velocista. Nossa forma de atuar é centralizada e nos falta velocidade para ter opções para atacar", disse o treinador.

O técnico tricolor terá vários desfalques para escalar a equipe para o duelo com o Flamengo. O meia Gabriel Sara, o volante Rodrigo Nestor e o lateral-esquerdo Welington estão fora por terem recebido terceiro cartão amarelo. Liziero e Benítez, autor do belo gol de falta no empate frente ao Fortaleza, deverão ser escalados desde o início.

Em compensação, Ceni terá a volta do atacante Emiliano Rigoni, que após cumprir suspensão, poderá voltar e formar o trio de ataque com Luciano e Calleri. O argentino é um dos destaques do time na temporada. Marquinhos corre por fora e surge como opção.

Na 14ª posição, com 38 pontos, e sem vencer há três jogos, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Flamengo no domingo, às 16h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Brasileirão.