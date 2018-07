Rogério Ceni está fora da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni passou por um exame de ressonância magnética na tarde desta segunda e foi detectado que ele sofreu um estiramento em um dos ligamentos do ombro direito. Com isso, o capitão do São Paulo não terá tempo suficiente para se recuperar a fim de estar em campo contra o Botafogo, domingo, na primeira rodada do Campeonato Paulista.

Curiosamente, a data da partida cai justamente no dia em que o arqueiro completa 39 anos. Agora ele terá de fazer tratamento intensivo e teve até o ombro imobilizado para se recuperar mais rapidamente. Sem Rogério Ceni, o técnico Emerson Leão vai escalar o reserva Denis como titular da equipe.

"Antes do treinamento de domingo o Rogério reportou uma forte dor no ombro direito, muito limitante e por conta disso iniciamos tratamento no Reffis e fizemos a ressonância, que detectou um estiramento em um dos ligamentos do ombro direito. Ele será reavaliado novamente no final da semana, mas por conta do pouco tempo, provavelmente não deve participar da partida", avisou o médico José Sanchez.

SUBSTITUTO

Denis vai ganhar mais uma rara chance. No fim de novembro, ele iniciou uma partida como titular pelo São Paulo após Ceni ter atuado por 133 jogos seguidos: foram mais de dois anos, ou 805 dias, sem começar jogando entre os 11 titulares.

Rogério tem contrato com o clube até o fim deste ano e evita falar sobre aposentadoria. A diretoria são-paulina garante que a decisão de renovar ou não o atual compromisso será do próprio camisa 1, um dos maiores ídolos da história do clube.