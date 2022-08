Rogério Ceni evita criticar arbitragem e destaca "amizade" do São Paulo

Rogério Ceni não citou a arbitragem no empate do São Paulo com o América-MG, nesta quinta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, apesar do pênalti marcado contra seu time e a expulsão do zagueiro Miranda. O treinador preferiu exaltar o esforço de seus jogadores.

"Este é um time que não se entrega. Luta até o fim. Dá orgulho ver este grupo em duas semifinais de copas, depois que chegaram a dizer na terceira rodada do Paulista que este time não iria dar em nada", disse Ceni, que elogiou o Flamengo, próximo rival na semifinal da Copa do Brasil.

"Vamos analisar bem nosso rival. É um adversário pesado. Podemos não contar com jogadores que decidam partidas, mas temos forças de conjunto e a amizade de todos", continuou o treinador, que mostrou preocupação com o desempenho do time no Campeonato Brasileiro.

"Estamos em duas semifinais, mas podemos não ganhar os títulos. Então precisamos conquistar pontos, temos um jogo difícil com o Santos, na Vila, e temos de chegar pelo menos em uma classificação de pré-Libertadores, pois este torneio é importante financeiramente e o São Paulo necessita voltar a disputar."