Rogério Ceni exalta volume de jogo do São Paulo na vitória sobre o Linense

O técnico Rogério Ceni ficou bastante satisfeito com o volume de jogo apresentado pelo São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Linense, neste domingo, que deixou a sua equipe próxima da classificação às semifinais do Campeonato Paulista. E usou as estatísticas para exaltar a postura do time no estádio do Morumbi, na capital paulista.

"Tivemos 71% de posse de bola, 43 cruzamentos contra três, 22 finalizações contra quatro, passamos a barreira dos 600 passes trocados. Fizemos um dos melhores jogos desde que começamos", elogiou o treinador são-paulino.

E Rogério Ceni refutou a ideia de que atuar no Morumbi seja o único fator determinante para a vitória tricolor. "Não é por isso que ganhamos o jogo, mas dá a interpretação de uma vantagem em campo", reconheceu o treinador, que considera mais justo que cada clube jogue em sua cidade ou dentro de seu próprio estádio. Para ele, o placar ainda dá margem para uma virada do Linense.

Poupar jogadores na partida de volta, no sábado, por causa do compromisso da Copa Sul-Americana contra o argentino Defensa y Justicia, no meio da semana, não está no planejamento do técnico do São Paulo. Mas Rogério Ceni lamentou a lesão do recém-chegado Edimar, que sofreu um estiramento no tendão do músculo reto femoral da coxa esquerda. O médico do clube evitou dar prazo para recuperação do atleta. "Trouxemos para tê-lo nesses momentos, estava previsto usá-lo no próximo jogo. Por azar, continuo somente com um lateral-esquerdo", disse.