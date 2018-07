Rogério Ceni fará exame e vira dúvida para jogo em aniversário

SÃO PAULO - Rogério Ceni completa 39 anos no próximo domingo, dia da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, mas pode passar o aniversário longe dos gramados. O goleiro não treinou nesta segunda-feira pela manhã por conta de dores no ombro direito e virou dúvida para o jogo contra o Botafogo, no Morumbi.

O ídolo são-paulino vai passar por um exame de ressonância magnética na tarde desta segunda para avaliar se há lesão mais grave no local. Caso não consiga entrar em campo, o reserva Denis será o titular diante da equipe botafoguense.

Por causa do problema no ombro, Rogério Ceni também ficou fora do coletivo realizado no último domingo, quando apenas foi submetido a tratamento, enquanto Denis treinou na equipe titular e Léo atuou como goleiro da equipe reserva.

Denis pode ganhar mais uma rara chance. No fim de novembro, ele iniciou uma partida como titular pelo São Paulo após Ceni ter atuado por 133 jogos seguidos: foram mais de dois anos, ou 805 dias, sem começar jogando entre os 11 titulares.

Rogério tem contrato com o clube até o fim deste ano e evita falar sobre aposentadoria. A diretoria são-paulina garante que a decisão de renovar ou não o atual compromisso será do próprio camisa 1.