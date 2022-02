Rogério Ceni faz testes em busca de uma nova escalação para o São Paulo

Em busca de um time que possa apresentar um futebol convincente e obtenha a primeira vitória no Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni usou o treinamento desta segunda-feira para fazer testes na escalação do São Paulo, que na quarta-feira enfrenta o Santo André, às 19 horas, no Morumbi, pela quinta rodada da competição estadual.

O treinador mexeu bastante na formação da equipe em todos os setores, pois não poderá contar Luan, Luciano e Patrick, todos em recuperação de lesão e com poucas chances de atuar diante do rival do ABC. Se Ceni mantiver o rodízio na meta, Jandrei retorna na vaga de Volpi.

Com isso, uma escalação provável para enfrentar o Santo André poderá formar com: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri.

O São Paulo folgou na rodada do fim de semana, na qual estava previsto o clássico com o Palmeiras, que está em Abu Dabi para a disputa do Mundial de Clubes. Com apenas um ponto, o time tricolor divide a última colocação do Grupo B, juntamente com o Novorizontino, com apenas um ponto ganho.

Após três jogos disputados, o São Paulo soma duas derrotas (2 a 1 para o Guarani e 4 a 3 para o Red Bull Bragantino) e um empate (sem gol com o Ituano).