Rogério Ceni festeja 'gordura' acumulada pelo São Paulo

SÃO PAULO - A rodada ajudou e o São Paulo não só se distanciou do Vasco como também se aproximou do Grêmio na briga pela terceira colocação. Agora três pontos separam as duas equipes, que ainda se enfrentam no estádio Olímpico, em Porto Alegre. A gordura acumulada nas últimas rodadas permite agora que o time enfrente o Flamengo, no domingo, no Engenhão, sem o risco de ser ultrapassado na tabela de classificação mesmo em caso de derrota para os cariocas.

Outro ponto importante além da pontuação é que o time abre duas vitórias de vantagem sobre os cariocas, primeiro critério de desempate. "É boa essa distância de cinco pontos porque o Vasco tem um confronto direto contra o Inter. Quem perder deve dar adeus às pretensões. Ainda temos jogos muito difíceis, como Fluminense em casa, Corinthians em casa, a própria Ponte, entre tantos outros", explicou o goleiro Rogério Ceni.

O capitão também voltou a exaltar a mudança de atitude do grupo nas últimas rodadas, que possibilitou a arrancada rumo ao G4. Para ele, os companheiros passaram a sentir a emoção de estar em campo pelo time tricolor.

"Vejo o crescimento com atitude em conjunto. Isso aqui tem que ser visto não só como trabalho, para mim cada jogo é emocionante. Não acredito que não possa ser para meninos de 20 anos. Veja como o Luis melhorou taticamente, Wellington e Denilson no meio dominando, são a alma do nosso time. É assim que tem que ser", elogiou.

Outro ponto alto novamente foi o sistema defensivo, que passou o quarto jogo seguido sem ser vazada e melhorou ainda mais o retrospecto no segundo turno. Agora são apenas cinco gols sofridos nas 12 partidas, número que tem sido um dos pilares da reação. "Evoluímos muito, não só a defesa como todo mundo está se ajudando. Se tivéssemos jogado assim no começo do campeonato como estamos agora, estaríamos brigando pelo título. Mas estamos fazendo uma excelente reta final", elogiou Rhodolfo.

Como mais uma vez nenhum jogador levou cartão amarelo, o técnico Ney Franco só terá desfalques contra o Flamengo se algum atleta sentir problemas físicos. Caso contrário, a equipe será a mesma da vitória desta quinta.

CHATEADO

Luis Fabiano não escondeu a tristeza por perder o pênalti que o daria a artilharia isolada do Brasileirão. O camisa 9 queria marcar o gol para homenagear a filha Giulie, recém-nascida. "Me secaram muito e acabei pegando mal na bola e ela subiu demais. Pena, acontece", lamentou o artilheiro do campeonato ao lado de Fred, do Fluminense, com 15 gols.