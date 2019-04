Rogério Ceni frustra plano do Atlético-MG e continua no Fortaleza

O técnico Rogério Ceni comunicou nesta quarta-feira ao Fortaleza que não vai deixar o comando da equipe. Mesmo depois de receber sondagem para dirigir o Atlético-MG, o ex-goleiro se reuniu com a diretoria do clube nordestino e prometeu que vai permanecer para cumprir o contrato até o fim do ano e disputar o Campeonato Brasileiro da Série A.

Nos últimos dias, o Atlético-MG conversou com Ceni para lhe oferecer o cargo de técnico. A equipe demitiu Levir Culpi nas últimas semanas e decidiu chamar o treinador para que assumisse o time e fosse o comandante para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, o ex-goleiro do São Paulo não se interessou pela oportunidade e preferiu ficar no Fortaleza.

Ceni está no cargo desde o começo do ano passado. Nesse período, conseguiu o título do Campeonato Brasileiro da Série B, no ano passado, resultado que levou o Fortaleza de volta à elite nacional depois de 13 anos. No último fim de semana o time bateu o rival, o Ceará, e conquistou o Estadual. A equipe ainda está na semifinal da Copa do Nordeste e terá como adversário no torneio o Santa Cruz.

A diretoria do Fortaleza comemorou a permanência de Ceni e brincou com a novidade nas redes sociais. Em postagem no Twitter, o clube divulgou o vídeo de uma mulher que dizia a frase: "Ele não vai, não". Na capital cearense o técnico conquistou a idolatria da torcida e conseguiu promover mudanças no clube, como a reforma do centro de treinamento utilizado pelo elenco profissional.

Ceni e o Fortaleza vão estrear no Brasileiro da Série A no próximo domingo. O primeiro adversário será o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h. O principal objetivo do clube será permanecer na elite. Além disso, o time também vai entrar a partir de maio na disputa da Copa do Brasil.