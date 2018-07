Rogério Ceni ganha edição de livro de luxo de até R$ 4,9 mil

O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, vai ganhar nos próximos dias mais uma linha de produtos em homenagem ao fim da sua carreira. O jogador de 42 anos terá quatro kits de livro-arte, com preços entre R$ 49,90 até R$ 4.999,90. Todos os conjuntos vêm com um livro de 140 fotos da carreira dele e no modelo mais luxuoso, virão com uma medalha banhada em outro e um par de luvas autografadas.

O kit mais caro, chamado de Mundial, terá apenas 131 unidades, mesmo número de gols marcados por Rogério durante a carreira. Além da medalha e das luvas, o torcedor terá uma placa comemorativa e um versão do livro com acabamento em capa dura e tamanho maior, 28 cm x30cm, e em capa dura preta.

A versão Libertadores do kit também será numerada e exalta o número de partidas do goleiro pelo São Paulo. Até esta segunda-feira são 1.237. O valor será de R$ 1.499,90. O kit terá caixa em papelão especial, mais livro em capa dura vermelha tamanho 28x30cm e luva autografada. Já o modelo mais popular, tem um livro em tamanho menor, com o mesmo conteúdo. O custo será de R$ 49,90.

“Nosso objetivo é dar um presente ao torcedor São-paulino e ao amante do futebol. Algo que ele vai poder levar pra casa e se recordar da carreira vitoriosa do Rogério. Soubemos dar o devido valor à paixão do torcedor, escolhendo uma linha de produtos de ponta; da embalagem ao conteúdo e formato”, explica Jorge Yunes, Superintendente do Grupo IBEP Educação, a qual pertence a Companhia Editora Nacional, responsável pelo lançamento.