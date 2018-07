Rogério Ceni ganha estátua por seus 20 anos no São Paulo

O goleiro Rogério Ceni recebeu neste sábado, 4, uma estátua em homenagem aos 20 anos de carreira no São Paulo. Titular do gol do tricolor paulista desde 1997, Rogério agora busca outra marca expressiva: a de 100 gols marcados. Até hoje, o goleiro fez 93 gols de falta e pênalti.

Neste dia de homenagens no São Paulo, o superintedente do clube, Marco Aurélio Cunha, presentou com placas o meia Jorge Wagner, que vai se transferir para um time do futebol japonês, e o preparador-físico Carlinhos Neves, que não terá seu contrato renovado pela equipe paulista.

O São Paulo entra em campo neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Atlético Mineiro no Morumbi, às 17 horas. Ocupando a nona posição, com 52 pontos ganhos, o time paulista não tem mais chances de disputar uma das vagas para a Libertadores da América de 2011, mas está garantido na disputa da próxima edição da Sul-americana.