Rogério Ceni já sabe os três passos iniciais no São Paulo

Rogério Ceni vai assumir o comando do São Paulo na próxima temporada e já sabe que terá de fazer três coisas importantes para que o time funcione: montar a comissão técnica, blindar a equipe do ambiente político do clube e detectar as posições carentes para reforçá-las a curto e médio prazos.

O ex-goleiro chega amparado pelo apoio do torcedor e, mesmo sem ter experiência como treinador, precisará mostrar para o grupo que tem condições de comandá-lo às vitórias. Por isso, pretende usar a comissão técnica permanente do São Paulo, com talvez algumas mudanças, e aproveitar a tecnologia à disposição.

Como conhece o grupo, Ceni já sabe com quais jogadores poderá contar e aqueles que não devem render muito. Mas não vai pensar só a curto prazo. É no treinamento que ele terá contato mais direto com os jogadores e vai ter de moldar a equipe na prática. Com isso, pensará em reforços a médio prazo.

Já o ambiente político do São Paulo, com eleições presidenciais em abril, pode afetar a equipe, mas Rogério Ceni tem experiência de sobra para não deixar que o clima de disputa chegue aos jogadores. Para ele, o trabalho já começou.