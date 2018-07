Rogério Ceni mira entrar no top 10 da artilharia do São Paulo

Cerca de 16 horas depois de quebrar um novo recorde na carreira o goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, voltou a treinar e demonstrou bastante disposição na reapresentação do time nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Aos 41 anos, o capitão da equipe esteve em campo por cerca de 1h30, período em que praticou defesas junto com os colegas de posição e ainda atuou na linha em treino realizado em campo reduzido. Agora, ele mira superar mais uma meta na carreira.

Além de disputar nesta temporada os títulos da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro , Rogério Ceni tem mais uma meta para buscar. Caso marque mais seis gols, o goleiro vai chegar à lista dos dez maiores artilheiros da história do São Paulo, posição ocupada atualmente pelo ex-meia Raí. Pelas contas do clube, Ceni tem 123 gols na carreira e caso o time chegue à decisão da competição continental, teria pela frente seis partidas, além das sete restantes no Brasileiro.

Dos titulares que bateram o time goiano, Rogério Ceni foi o único a não participar do trabalho regenerativo de hidroginástica. O veterano jogador passou cerca de uma hora com os demais goleiros treinando defesas em campo separado e em seguida jogou na linha em uma atividade com a presença de quem não atuou contra o Goiás, como o meia Kaká, que estava suspenso.

Na noite anterior, Rogério Ceni chegou à vitória de número 590 pelo São Paulo ao atuar nos 3 a 0 sobre o Goiás, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O feito fez o goleiro ultrapassar o ex-meia galês Ryan Giggs, antigo dono da marca e ídolo do Manchester United, da Inglaterra. Fora esse recorde, o jogador tem ainda o de ser o maior goleiro artilheiro do futebol mundial (121 deles reconhecidos oficialmente), o atleta com mais jogos como capitão no futebol (917), além de mais partidas por um mesmo clube (1136).