Rogério Ceni não treina e é dúvida para jogo do São Paulo no domingo

Pelo segundo dia seguido o goleiro Rogério Ceni ficou fora do treino do São Paulo e passou a ser dúvida para o jogo contra o Avaí, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira o capitão do time fez trabalhos apenas na academia para tentar se recuperar de dores na coxa direita.

Desde a reapresentação da equipe, na terça-feira, o goleiro não foi a campo. Nesta quarta, o técnico Juan Carlos Osorio comandou um treino tático no CT da Barra Funda em que misturou nas equipes titulares e reservas. Caso Rogério não se recupere, Renan Ribeiro será escalado para a partida no Morumbi.

O São Paulo tem a expectativa que Ceni consiga fazer pelo menos mais um treino até o fim de semana. Nesta quarta a equipe ganhou ainda mais uma dúvida, já que Denilson machucou o joelho direito após uma dividida com Alexandre Pato. O volante deixou o treino com dores e será submetido a exames.

A atividade ainda mostrou Pato escalado em outra posição. Na sexta-feira, Osorio havia contado que o jogador tinha pedido para ser transferido para outra função em campo. Nesta quarta, o atacante atuou como meia e ficou mais aberto pelo lado esquerdo. A presença dele não é garantida no jogo e depende da decisão da Justiça nesta quinta-feira sobre o pedido de rescisão de contrato com o Corinthians por atraso no pagamento de direitos de imagem.

O lateral-esquerdo Carlinhos retornou aos treinos e está recuperado de dores na coxa direita. O jogador sentiu o problema durante a vitória no último sábado por 1 a 0 sobre a Chapecoense e voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira.