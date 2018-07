Rogério Ceni não treina e continua como dúvida para a rodada final

O São Paulo ainda não sabe se terá em campo Rogério Ceni no jogo de domingo contra o Goiás, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro não treinou nesta sexta-feira, enquanto o técnico Milton Cruz definiu a escalação titular para a partida com a presença de Edson Silva na zaga, como substituto de Rodrigo Caio, e a entrada de Alan Kardec no lugar de Luis Fabiano.

Ceni tenta se recuperar de um rompimento no tendão tíbio-fibular do pé direito sofrido no dia 28 de outubro. Nesta semana o goleiro treinou dois dias no campo e, segundo o clube, sentiu dores e passou a sexta-feira no departamento médico. A tendência é o jogador de 42 anos participar da atividade na manhã de sábado e ser novamente avaliado antes da viagem para Goiânia. Se não tiver condições de atuar, pode viajar com o grupo mesmo assim.

O time titular treinou na manhã desta sexta-feira em atividade realizada em campo reduzido. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rodrigo Caio deu lugar a Edson Silva, que formou dupla de defesa com Lucão. Outra alteração foi a entrada de Alan Kardec no time titular, já que Luis Fabiano tem lesão no joelho direito e não deve entrar em campo. A partida vale vaga na Copa Libertadores do próximo ano para o São Paulo. Um empate basta para se garantir, a menos que o Inter derrote o Cruzeiro em Porto Alegre de goleada.

A equipe deve entrar em campo no Serra Dourada com: Dênis (Rogério Ceni); Bruno, Lucão, Edson Silva e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos e Pato; Alan Kardec. Na segunda parte do treino o São Paulo teve a entrada de Reinaldo na lateral e a transferência de Carlinhos para a meia-esquerda, posição antes ocupada por Pato. A partida em Goiânia será realizada com portões fechados por punição aplicada ao time goiano por confusões da torcida durante a derrota para o Coritiba, em novembro.