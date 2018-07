Rogério Ceni não treina novamente e pode ser desfalque no clássico

O São Paulo ainda não sabe se poderá contar com Rogério Ceni para o clássico contra o Corinthians, no Itaquerão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro mais uma vez ficou fora do treino para se tratar de uma tendinite no joelho esquerdo, local que o incomoda desde a partida contra o Cruzeiro, no último domingo.

Desta forma, ele terá apenas a atividade deste sábado para garantir sua escalação. O goleiro chegou a viajar para Curitiba na última quarta-feira, mas as fortes dores o impediram de jogar contra o Coritiba. Desde que voltou do Paraná, ele segue em tratamento intensivo durante o dia.

"Precisamos esperar, para ficar fora num jogo como no meio de semana é difícil. É um cara que se cuida muito, temos que esperar até o último minuto porque a contusão não é simples", analisou o técnico Muricy Ramalho.

A partida é especial para o goleiro, já que será a última vez que ele enfrentará o Corinthians antes da aposentadoria - até por isso ele se esforça ainda mais no trabalho de fisioterapia. Apesar do trabalho, Muricy não parece muito animado com a possibilidade de contar com seu capitão.

"Quando ele fala que não vai jogar é porque está muito ruim, se ele tem 10% de chance ele joga. É difícil até para os médicos falarem, até porque é um jogo muito especial por ser o último dele contra o Corinthians."