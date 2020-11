Torcida do São Paulo se sente traída com Ceni no Flamengo e apoia Diniz

A notícia de que Rogério Ceni deixou o Fortaleza para assumir o Flamengo pegou os são-paulinos de surpresa. O treinador, ídolo do clube do Morumbi, era cotado para assumir o comando da equipe no lugar de Fernando Diniz após as eleições que definirão quem será o novo presidente do São Paulo, marcadas para o fim do ano. Ceni foi apresentado nesta terça no Flamengo, de modo que restou aos adeptos tricolores apenas lamentar. Alguns deles, trataram de depositar confiança no técnico atual. Essa foi a primeira impressão passada pelos são-paulinos nas redes. Houve quem ficasse aborrecido com a notícia, mas também teve quem afirmasse que está "fechado com Diniz".

"Nesse momento, eu estou sim #FechadoComDiniz. Nunca pensei que fosse fazer isso, agora é sangue no olho, hein São Paulo", escreveu uma torcedora, no Twitter. Outro adepto afirma que Ceni "iludiu, traiu e ainda ficou com o inimigo", enquanto uma torcedora ressalta que ele "é uma pessoa totalmente sem palavra".

Houve quem dissesse que Rogério Ceni não "aprendeu a lição do Cruzeiro". Isso porque, em 2019, ele deixou o comando do Fortaleza para treinar o clube mineiro, mas colheu péssimos resultados e um ambiente ruim no vestiário. Foi demitido.

"Tudo isso fez surgir um sentimento esquisito de gratidão a Fernando Diniz, que apanha todos os dias - muitas vezes com justiça - e mesmo assim continua com a gente. E um movimento de apoio improvável: #FechadoComDiniz é uma das coisas mais surreais dos últimos tempos. Bonito", escreve outro torcedor.

Para inflar mais os ânimos dos torcedores, a estreia de Rogério Ceni no Flamengo deve se dar contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na fase anterior, o clube tricolor já havia enfrentado e superado seu ex-goleiro, quando ele ainda estava no Fortaleza. Fernando Diniz terá de fazer tudo de novo na Copa do Brasil.

Nesse momento eu estou sim #FechadoComDiniz nunca pwnsei que fosse fazer isso, agora é sangue no olho hein @SaoPauloFC — Renata Villas Boas (@renatavb5) November 10, 2020

Acordei e só dei bom dia pro meu pai, minha mãe e pro Fernando Diniz #FechadoComDiniz — Miguel Kadri Dinizista Profissional (@br_pogba) November 10, 2020

Não gosto do diniz, já critiquei muito ele, mas agora que o Ceni vai pro Flamengo e não vai voltar mais é hora de apoiar #FechadoComDiniz pic.twitter.com/4ZR8KNvMo1 — Crocodile (@Corcodile15) November 10, 2020

Rogério ceni você me traiu — S0BERAN0 (@LucasViniSp) November 9, 2020

rogério ceni eu não acredito você nos traiu — raizinha knustet (@raaiza) November 10, 2020

Tem pessoas que aprendem com erros. Na minha humilde opinião, o #RogerioCeni Não aprendeu a lição do Cruzeiro. #FechadoComDiniz @SaoPauloFC — Bruno Zavatta (@ZavattaBruno) November 10, 2020

o único homem que eu amava era o rogerio ceni e ele me traiu da forma mais torturante possível — liza (@ririrwilliams) November 10, 2020

Agora uma coisa é fato, Rogério Ceni goleiro e Rogério Ceni técnico mostrou que ele é um cara totalmente sem palavra. Virou as costas pro fortaleza mais uma vez. Independente de ser o melhor profissionalmente para ele, ele traiu a torcida do Leão sim. — Samanta Fontes (@SahFontesspfc) November 10, 2020

Rogério Ceni me iludiu, me traiu e ainda ficou com o meu inimigo — frigideira (@HiagoPanella) November 10, 2020