Rogério Ceni participa de treino com grupo do São Paulo

SÃO PAULO - Ainda sem um novo técnico após a demissão de Emerson Leão na terça-feira, o São Paulo realizou na manhã desta quarta mais uma atividade sob o comando do interino Milton Cruz. E a principal novidade do treinamento foi a presença de Rogério Ceni, em fase final de recuperação de uma cirurgia no ombro direito.

Na primeira parte do treino, Rogério trabalhou com os goleiros do São Paulo, como fez nos dias anteriores. Em seguida, participou de um trabalho de dois toques com o restante do elenco ao completar uma das equipes. Além disso, o jogador deu sequência ao tratamento no Reffis.

Rogério realizou cirurgia no ombro direito em janeiro e a previsão inicial era de que o jogador ficasse afastado dos gramados por seis meses. O goleiro tem evoluído bem no tratamento, mas o departamento médico evita comentar a possibilidade dele retornar antes do esperado inicialmente ao time.

Ainda sem o seu novo técnico indefinido, o São Paulo volta a jogar no próximo sábado, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos, a equipe ocupa a oitava colocação no torneio nacional.