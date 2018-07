Rogério Ceni pode quebrar mais um recorde pelo São Paulo

Rogério Ceni, 41 anos, poderá bater, nesta quarta-feira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense, na Arena Condá, o recorde mundial de vitórias por um mesmo time, em jogos oficiais, sem considerar amistosos, e entrar no Guinness. O goleiro soma 589 triunfos com o São Paulo, mesma marca de Ryan Giggs, que defendeu o Manchester United de 1991 até a temporada passada. Em 1134 jogos pelo Tricolor, Rogério também participou de 256 empates e 289 derrotas.

O goleiro já possui três marcas no Guinness. É o atleta de futebol que mais vezes jogou como capitão de seu time, com 866 jogos de competição até 24 de novembro de 2013, data em que o livro dos recordes reconheceu o feito de Rogério, assim, como é recordista em número de jogos pelo mesmo time, com 1117 partidas, e goleiro com mais gols marcados,113.

Os números atualizados do capitão são-paulino são ainda mais impressionantes. Até esta terça-feira, o goleiro disputou 1172 jogos pelo São Paulo, foi capitão 928 vezes e marcou 123 gols.

O goleiro, que já anunciou que vai se aposentar no fim do ano, vive grande fase. Nesta temporada, marcou dez gols, igualando a marca de 2007. Somente nos anos de 2006, quando balançou as redes 16 vezes, e em 2005 (21), ele marcou mais gols. Rogério fez a sua estreia pelo São Paulo em 25 de junho de 1993, em uma goleada por 4 a 1 sobre o Tenerife, da Espanha.