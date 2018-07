Rogério Ceni prevê sua volta com 'São Paulo campeão'

O capitão e ídolo são-paulino destacou que o clube vem montando uma equipe forte e tem tudo para encerrar nesta temporada o jejum de títulos que dura desde 2008, quando o São Paulo faturou o título brasileiro pelo terceiro ano consecutivo.

"Vou ficar com muita saudade nestes meses que estarei fora dos gramados, mas sempre com o pensamento da volta. No meio do ano nós vamos estar juntos, com Morumbi lotado, casa cheia, com um São Paulo campeão, um São Paulo que está montando um time extremamente competitivo, e nós vamos estar juntos. Este não é o fim, ainda temos muita coisa a escrever junto nessa história. Agradeço mais uma vez o carinho de todos vocês. Logo mais estaremos juntos, vestindo a camisa do Tricolor", afirmou o jogador de 39 anos, negando que a cirurgia poderá decretar a sua aposentadoria dos gramados.

O próprio São Paulo anunciou na última quinta que pretende renovar o contrato de Rogério após o término do atual compromisso do goleiro com o time, que se encerra em dezembro deste ano. O clube deseja que o atleta dispute ao menos mais uma Copa Libertadores, caso a equipe consiga a vaga para a edição 2013 da competição continental.

Mas, apesar do discurso otimista, Rogério não deixou de lamentar o fato de não ter conseguido evitar a realização da cirurgia, decidida após uma reunião com integrantes do departamento médico do São Paulo. "Foram alguns dias de tentativa de recuperação através do tratamento convencional, mas infelizmente não foi possível e vou precisar entrar numa cirurgia para consertar este ombro direito", admitiu.

Sem Rogério, o São Paulo voltará a campo com o goleiro Denis como titular neste sábado, às 17 horas, no Morumbi, contra o São Caetano, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. No confronto, o time tentará se manter na ponta da competição.