Rogério Ceni quebra cabeça para escalar juntos Calleri, Rigoni e Luciano

Rogério Ceni vai ter a semana toda para montar o time do São Paulo para o duelo de domingo, diante do Bahia, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma de suas preocupações será encontrar uma vaga para Calleri no ataque.

Como o treinador gosta de atuar com o time com três zagueiros, fica complicado escalar também três atacantes, juntando no mesmo setor Calleri, Rigoni e Luciano.

Calleri está em fase final de recuperação de um edema muscular na coxa direita e deverá ter condições de enfrentar o Bahia. Rigoni e Luciano atuaram frente ao Internacional, mas ambos estão pendurados com dois cartões amarelos.

Atuar com o trio de ataque não é uma novidade no atual elenco são-paulino, afinal Hernán Crespo, quando esteve no comando da equipe, chegou a utilizar esta formação.

Se Ceni tem dúvidas no ataque, no meio de campo o treinador está convicto de que Liziero, Gabriel Sara e Igor Gomes são indispensáveis ao time. "Além de jogarem muito bem, são ótimos garotos, ouvem muito e se entregam em campo. Cotia e o torcedor são-paulino devem se orgulhar muito deles."