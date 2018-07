Rogério Ceni reforça reservas do São Paulo contra Guarani

SÃO PAULO - O São Paulo que enfrentará o Guarani em Campinas neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, deverá ter Rogério Ceni como principal atração de uma equipe formada basicamente por reservas. O goleiro treinou normalmente nesta sexta-feira e participou de toda o trabalho tático na última atividade da equipe nesta semana. Assim, não deve ser problema para entrar em campo.

Mesmo com a fraca atuação dos titulares diante da Ponte Preta no meio de semana - empate por 0 a 0 -, Ney Franco não mudou de ideia e escalará jogadores considerados reservas no Brinco de Ouro. O São Paulo vai entrar em campo com a seguinte formação: Rogério Ceni; João Filipe, Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Rodrigo Caio, Maicon e Ganso; Cañete, Ademilson e Aloísio.

O treinador tem utilizado o Campeonato Paulista para dar ritmo de jogo aos reservas e descansar os titulares para compromissos mais importantes. Como na quarta-feira o São Paulo enfrenta o Atlético-MG na estreia na fase de grupos da Libertadores, ele optou por poupar a força máxima, mas quem estiver em campo quer aproveitar a oportunidade para mostrar serviço.

"Independente de ser titular ou reserva, precisamos sempre vencer. São Paulo é assim, a responsabilidade é sempre enorme por títulos e vitórias. Não tem jeito", explicou Rodrigo Caio, que fará sua primeira partida no ano.