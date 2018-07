Rogério Ceni renovará com o São Paulo neste sábado

SÃO PAULO - Rogério Ceni se reunirá neste sábado pela manhã com o presidente Juvenal Juvêncio para prorrogar o contrato com o São Paulo por mais um ano. De acordo com a ESPN Brasil, o goleiro decidiu dar prosseguimento à carreira após período de reflexão e avaliar que tem condições de jogar em alto nível por mais uma temporada.

Desapontado com o péssimo ano da equipe, Rogério dava como certa a aposentadoria no fim do ano, mas a chegada de Paulo Autuori começou a mudar o cenário. Mesmo com pouco tempo ao lado do treinador campeão do mundo em 2005 pelo Tricolor, ele voltou a ganhar ânimo e passou a reconsiderar. Quando Muricy desembarcou e tirou a equipe das últimas posições, Ceni vislumbrou a possibilidade de ter uma última temporada melhor e com a chance de ganhar pelo menos um título.

Nos últimos tempos, ele começou a dar mais sinais de que poderia rever a ideia de parar e foi realizar exames médicos com o restante do grupo, o que alimentou a esperança pela renovação. Agora, ouvirá da boca do próprio dirigente que o time será mais forte do que o atual.

“Sei o que ele pensa e eu mesmo disse a ele que ele está inteiro e dá para jogar fácil; é um cara que está bem definido na vida mas precisa de um time forte e ele é um cara importante isso porque é um profissional. Mas depende do que vai se desenhar em termos de plantel, não pode acontecer o que aconteceu esse ano”, afirmou Muricy, que sempre disse que Ceni queria um time forte para continuar.