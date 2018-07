Rogério Ceni retoma estudos na Europa e reencontra ex-auxiliares

O ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni, retornou à Europa para retomar seus estudos para a carreira de treinador. Em sua primeira aparição depois de deixar o comando do São Paulo, Ceni aparece em uma foto ao lado dos ex-auxiliares no clube tricolor, Michael Beale e Charles Hembert, postada nas redes por Beale.

"Grande noite! Até breve, amigos", escreveu o inglês, que recentemente acertou seu retorno ao Liverpool, onde vai trabalhar na formação de jovens atletas das bases do clube. "Foi bom ter passado o tempo com esses dois caras nesta noite. Compartilhamos muitas experiências neste ano".

O ídolo tricolor dará continuidade, de acordo com o UOL, aos cursos para formação de treinadores da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês), interrompido no início deste ano quando Ceni assumiu o comando do São Paulo, onde ficou até julho.

À frente do São Paulo, Ceni obteve 49,5% de aproveitamento, e foi demitido depois da derrota por 2 a 0 para o Flamengo, pela 121ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dirigiu o time em 37 jogos e teve 14 vitórias, 10 derrotas e 13 empates.