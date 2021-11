'Este é um momento crítico na história do São Paulo', diz Rogério Ceni

A situação do São Paulo na tabela do Brasileirão está deixando Rogério Ceni cada vez mais incomodado. Após o empate sem gols com o Athletico-PR, no Morumbi, o treinador desabafou e pediu compreensão à torcida e à imprensa quanto às limitações atuais do clube e disse que o São Paulo vive "momento crítico" em sua história. Ele ainda previu que estas dificuldades vão se prolongar pelos próximos anos.

"Gente, este é um momento difícil. Está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vão ser um final de ano difícil e, na minha opinião, serão anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional e diretoria que estiverem aqui. As dificuldades existem e precisam ser explicadas ao torcedor, que terá que ajudar e ser paciente. É um momento crítico na história do clube. Para quem viveu aqui 26 anos... voltando agora, é um momento crítico", reforçou o treinador.

Ceni fez o desabafo ao ser questionado, após o empate sem gols com o Athletico-PR, no Morumbi, sobre a dificuldade da equipe em conquistar duas vitórias seguidas no Brasileirão. "O São Paulo ganhou nove partidas em 34 jogos. Não é de agora que os problemas vêm. O São Paulo teve vitórias consecutivas no Paulistão, onde o nível é mais baixo", afirmou, demonstrando surpresa pela pergunta.

Com cerca de R$ 600 milhões em dívidas, o clube do Morumbi faz fraca campanha no Brasileirão. É apenas o 14º colocado da tabela, com 42 pontos, cinco acima do Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe baiana, contudo, tem um jogo a menos na classificação.

"Minha pretensão é tirar o time o mais rápido possível da situação constrangedora de conviver tão próximo à zona de rebaixamento", admitiu Ceni. "Por isso digo que precisamos do torcedor. Ele não vem só por confiança no time ou resultados, vem por paixão, pelo escudo, pela história, pelo que se construiu no passado."

O próximo jogo do São Paulo também será no Morumbi, contra o Sport, no sábado. "A presença de torcedor no sábado vai ser muito importante. Que ele continue incentivando. Ele empurrou hoje e o time criou até o fim. A gente espera ter um pouco mais de sorte nas finalizações. Vamos fazer ajustes em vídeo para tentar ter time competitivo."

Quanto ao desempenho do time no empate com a equipe paranaense, que acabou se ser campeã da Copa Sul-Americana, o técnico exaltou o seu elenco. "Acredito muitos nos jogadores. Falo para eles: façam o seu melhor dentro das melhores condições que vocês têm. E hoje (quarta-feira) entregaram o melhor que tinham. O Athletico não conseguiu trocar passes, atacar, criar. Nós sufocamos. O gol é uma coisa que você não controla. Mas o desempenho de hoje foi melhor do que contra o Palmeiras, mas lá o resultado veio."