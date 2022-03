Rogério Ceni inicia estudo para São Paulo encarar o São Bernardo nas quartas do Paulistão

Rogério Ceni revelou, após a vitória sobre o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, quarta-feira à noite, no Morumbi, que vai iniciar nesta quinta-feira o estudo para o São Paulo encarar o São Bernardo nas quartas do Paulistão.

"Não estudamos antes porque sabíamos que não iríamos enfrentar o São Bernardo nesta primeira fase porque estávamos no mesmo grupo", afirmou o treinador são-paulino. "Mas amanhã (nesta quinta-feira) já vamos começar a analisar."

Ceni também revelou que não poderá contar com Gabriel Sara, Igor Vinícius e Gabriel Neves (todos em recuperação de lesão) no confronto com o São Bernardo, que ainda não tem horário definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Ao mesmo tempo, o treinador conta com a presença do atacante Calleri já na partida de sábado diante do Botafogo, às 16 horas, no Morumbi. O atleta está recuperado de um problema na panturrilha.

O técnico aproveitou para criticar a tabela feita pela FPF, que colocou o último duelo da primeira fase do Paulistão do São Paulo no sábado e o jogo do Corinthians no domingo. As duas equipes poderão se enfrentar nas semifinais e quem tiver melhor campanha vai atuar o jogo único em casa. O time de Parque São Jorge vai entrar em campo, frente ao Novorizontino sabendo o que vai precisar fazer para ficar à frente do rival do Morumbi.