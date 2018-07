Rogério Ceni será denunciado por tentativa de 'rasteira' em Valdivia

SÃO PAULO - Pode custar caro para Rogério Ceni a tentativa de acertar Valdivia com um leve toque após o chileno marcar o primeiro gol da vitória do Palmeiras (2 a 0) sobre o São Paulo, no último domingo, no estádio do Pacaembu. O goleiro foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Após analisar as imagens do lance, o procurador Wilson Marchetti resolveu denunciar o jogador e o enquadrou no artigo 250 (ato hostil) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), cujas penas variam de advertência até três jogos de punição.

A situação ocorreu quando o chileno saía para comemorar o gol e passou na frente de Ceni desferindo um soco no ar. O goleiro esticou a perna para tentar tocar o meia, mas acabou não o acertando e ainda trombou com Alan Kardec, que vinha ao lado de Valdivia.

Antes mesmo de saber que Rogério Ceni seria denunciado, a comissão técnica e os jogadores criticaram duramente o procurador. O uruguaio Alvaro Pereira chegou a chamar o fato de "palhaçada".