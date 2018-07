Rogério Ceni será pressionado por resultados?

SIM - Ronaldão, ex-zagueiro

Eu acho que a oportunidade, quando aparece, não se pode deixar passar. Mas o momento do clube não é favorável, ele vai pegar um time que fez campanha ruim no Campeonato Brasileiro e não se classificou para a Copa Libertadores. Eu entendo que será um desafio muito grande na carreira dele.

Apesar disso, acho que tem de embarcar nessa, pois o São Paulo ele conhece muito bem, dentro e fora de campo. É um nome de consenso e vai ajudar a acalmar o ambiente. Claro que o futebol é movido por resultados e, para um técnico, é muito difícil falar de crédito. O Ricardo Gomes, que até então seria o técnico para 2017, foi demitido. Futebol não dá garantias.

NÃO - Vitor, ex-lateral

Hoje sou a favor do Rogério Ceni como técnico. É um cara que está na história do São Paulo. Ele não está preocupado se o torcedor vai chamá-lo de “burro”. Treinador está apto a ser xingado e mandado embora. Com a bagagem que tem, ele já formou um caráter com a torcida. Sobra crédito, até quero um pouco do crédito dele. Onde ele quis chegar, chegou e conquistou.

Acho que o Rogério Ceni não tem de esperar amadurecer para pegar o São Paulo. O que faz o treinador são suas atitudes. O Tite tem uma bagagem grande porque conseguiu ter amizade com jogador. O segredo está nisso. Acho que o Rogério Ceni será um dos melhores do País.