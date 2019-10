Rogério Ceni, sobre homenagens da torcida do São Paulo: 'Extremamente gratificante'

No primeiro reencontro de Rogério Ceni com a torcida do São Paulo na capital paulista, o ídolo foi homenageado com bandeirão, faixas e músicas nas arquibancadas do Pacaembu. Após a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o treinador exaltou as manifestações dos torcedores. Por outro lado, Ceni lamentou que sua equipe não tenha arrancado ao menos um empate na partida deste sábado.

"Eu sou muito grato de estar ainda trabalhando no futebol. Depois de ter saído há quatro anos do São Paulo como atleta. Ser recebido com esse carinho me deixa feliz. Confesso que hoje gostaria de ter saído com uma melhor sorte com o Fortaleza, mas fora de campo é algo extremamente gratificante. Mostra a doação que tive como atleta sendo retribuída a um jogador que honrou a camisa durante tantos anos. Depois que o juiz apita, o torcedor queria o resultado e a gente também", afirmou Ceni.

O treinador também analisou o confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo saiu na frente, o Fortaleza empatou ainda no primeiro tempo, mas sofreu mais um gol na etapa final e foi derrotado.

"O São Paulo esteve melhor nos primeiros minutos, não conseguimos jogar, tomamos um gol de bola parada, em uma desatenção. Depois equilibramos, fizemos o gol de pênalti. O time voltou no segundo tempo jogando bem parelho. Pelo que nós jogamos, acho que poderíamos ter merecido uma sorte melhor. Ao menos um ponto a gente esperava levar daqui. Sabemos que vamos lutar ponto a ponto contra a zona de rebaixamento. Um ponto aqui seria muito importante", disse Ceni.

Com a derrota, o Fortaleza estacionou nos 25 pontos, seis a mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe recebe a Chapecoense nesta quarta-feira, às 20h30, no Castelão.