Rogério Ceni tem de superar seu próprio desânimo aparente para convencer seus jogadores no São Paulo

Rogério Ceni precisa ser melhor do que ele é em todos os aspectos. Mas até aí, todo profissional do futebol corre por esse trilho e tenta se aperfeiçoar de uma temporada para outra, com pequenos saltos em quesitos básicos da profissão. Desde que acabou o ano passado, Ceni não tira do rosto um certo ar de insatisfação com tudo e com todos. As palavras após empates e derrotas não saem de sua boca naturalmente. Ele parece fazer força para segurar o que realmente gostaria de dizer. O São Paulo continua engasgado em sua própria baba. Não venceu ainda na temporada. A pressão voltou.

O time teve reforços importantes e todos melhores do que os jogadores que estavam no clube. Nesta semana, Pablo e Vitor Bueno, após deixarem o Morumbi, foram oficializados no Athletico-PR. Já não produziam nada na equipe paulista e não estavam nos planos do treinador. O São Paulo, a pedido de Ceni, ou ao menos com sua conivência, contratou Nikão, Rafinha, Jandrei, Alisson e Patrick. Todos são bons jogadores.

Na visão de Ceni, eles terão de atuar num esquema fixo, o tal do sistema posicional, em posições pré-definidas, com cada um na sua. Funciona. Tem clubes importantes que atuam desta forma. Ainda não funciona no São Paulo, como se viu até agora no Paulistão. O time perdeu para o Guarani e empatou com o Ituano. Tem nesta quinta-feira um compromisso mais duro diante do Bragantino, um rival que foi melhor do que ele na campanha passada do Brasileirão.

Além de abrir o portão e deixar sair alguns jogadores desnecessários, o clube também se livrou de problemas que o atormentaram o tempo todo no ano passado. Um deles era o que fazer com Daniel Alves e seu salário mensal, que se transformou em dívida pesada e muitas críticas. Ganhar o Paulistão 2021 também serviu como um alento, ainda com Crespo, mesmo que a secura de títulos tenha lhe custado caro no segundo semestre. O elenco se arrebentou.

Quando Ceni chegou, imaginou-se que o São Paulo levantaria voo e seguiria em viagem de cruzeiro. Nada disso aconteceu, no entanto. Ceni não deu jeito no time. Ameaçou sair antes mesmo da virada da temporada e só não jogou o boné porque foi convencido de que teria reforços. Mesmo assim, parece não saber direito o que fazer com os ovos da cesta. O time não anda. Nos corredores do Morumbi, já tem atleta incomodado com as caras e bocas do treinador, mesmo pedindo paciência para a torcida e mais tempo. O culpado da vez é o condicionamento físico.

"São jogadores importantes, que vêm somando ao grupo e devem melhorar com o passar do tempo, principalmente no quesito físico. Foram poucos dias de treinamento. Alisson, talvez na parte física, é quem esteja mais pronto. Rafinha jogou por 90 minutos nos dois jogos, nota-se que os últimos minutos pesam para ele", disse Ceni após o empate sem gols com o Ituano. O problema não é o enredo. Ceni está certo em suas observações. Mas o jeito. O treinador não parece feliz com o grupo. Não demonstra estar no caminho certo. E isso é ruim para ele. O torcedor percebe e perde a confiança no elenco.

Ele acaba de comprar uma briga na posição que conhece bem, goleiro excelente que foi. Ele afirmou que vai fazer rodízio da camisa 1 do time, ora com Volpi, ora com Jandrei. A torcida, que já não respeita tanto Volpi, quer Jandrei. Não se sabe se Ceni, com o tal rodízio, prepara a troca em definitivo ou se realmente quer continuar com o mais experiente sem desanimar o goleiro recém-chegado ao clube.

"Jandrei fez um bom jogo, sim, e teve a defesa do pênalti (contra o Ituano). Deve ter mais oportunidades, assim como o Volpi. No próximo jogo, devo utilizar o Volpi. Devo experimentar alguns jogadores para ter uma ideia futura do que deve ser feito."

O São Paulo precisa ganhar do Bragantino, com Volpi ou com Jandrei. Caso isso não aconteça nessa rodada, serão três jogos e nenhuma vitória. Em se tratando de Paulistão, as cobranças vão se acentuar no CT da Barra Funda. Daí a necessidade de somar três pontos. Rogério Ceni mais uma vez se vê sozinho. Ele terá de fazer o São Paulo jogar. Não pode demorar para que isso aconteça. Como a maioria dos treinadores de futebol no Brasil, Ceni não tem crédito nem mesmo no clube em que foi mito. Veja o exemplo de Sylvinho, demitido do Corinthians após três rodadas do Estadual, que, teoricamente, não vale muito para os grandes. Só que não!

A diretoria está com ele, pelo menos Muricy Ramalho está. Se ele cair, Muricy cai junto. Ainda não se tem indícios de qualquer troca nesse sentido. Mas essas mudanças estão cada vez mais rápidas e sem remorsos, mesmo em se tratando de um ídolo do clube. Se cair, Ceni não deve voltar nunca mais ao São Paulo. Por orgulho.

Como não é segredo, ele e os comandantes do clube da gestão passada não se bicavam. Esperou novas eleições para retornar. Pelas duas décadas que permaneceu no Morumbi, deveria se sentir mais à vontade em casa, sorrir mais, falar com todos de forma natural e não ter qualquer tipo de problema nesse sentido, como aparenta ter em suas entrevistas e imagens dos jogos. Tomara seja somente diante dos jornalistas. Ceni passa a impressão de trabalhar pressionado, calçando um sapato que não lhe serve. Talvez seja assim por ele mesmo, quando não consegue realizar em campo o que imagina na prancheta. Mas esse é um problema que ele terá de resolver da mesma forma com que ficava 90 minutos debaixo das traves: sozinho.

"O torcedor sempre sai frustrado quando não tem a vitória. Esse resquício do torcedor vem de uma década por não conseguir títulos expressivos. O torcedor tem uma expectativa muito alta. Eu também saio frustrado com o que a gente apresentou (contra o Ituano). A velocidade com que conduzimos o jogo foi muito lenta, não tem como o torcedor sair feliz, não teve motivo para isso." Ele espera ter diante do Bragantino um time mais intenso, rápido e jogando mais.