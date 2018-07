'Rogério Ceni tem total condição de jogar Libertadores', diz Raí

O ex-jogador Raí afirma que o goleiro Rogério Ceni tem todas as condições de disputar a Copa Libertadores pelo São Paulo no ano que vem. O goleiro havia definido a atual temporada como a última de sua longa carreira, mas mudou o discurso nos últimos meses e parece estar em dúvida.

"O Rogério tem totais condições de disputar a Libertadores, pela importância do torneio para o clube. Talvez possa seguir até mais um ano. Obviamente é uma decisão pessoal, mas ninguém reclamaria se ele decidisse continuar. Ele tem uma importância indiscutível", afirmou o ídolo são-paulino.

O ex-camisa 10 também afirmou que ele não pode ser comparado ao goleiro em termos de importância para o clube. Em sua opinião, Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. "A trajetória dele é incomparável. Pela história, pelo número de jogos que fez pelo mesmo clube, isso é único. Ele é o maior ídolo da história do São Paulo", afirmou o ex-jogador que foi campeão mundial com o São Paulo em 1992.

As afirmações de Raí foram feitas na noite desta segunda-feira, no Morumbi, antes dos jogos de encerramento da 11ª edição do torneio de futebol da Fundação Gol de Letra, da qual o ele é o fundador ao lado do ex-jogador Leonardo. Reconhecido como o maior campeonato social de futebol corporativo do Brasil, o evento reúne empresas comprometidas com a responsabilidade social.

O torneio desse ano envolveu 14 empresas e mais de 250 atletas amadores. Além dos representantes das empresas, participaram dos jogos os ex-jogadores Juninho Paulista, Cafu, Vampeta, Mauro Silva, Amoroso e Ivan Rocha, entre outros.

A Fundação Gol de Letra promove o desenvolvimento integral de crianças e jovens de comunidades populares, por meio de atividades educativas, fortalecimento familiar e desenvolvimento comunitário. Atende cerca de 1300 crianças, adolescentes e jovens de 7 a 30 anos, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Desde que foi criada, a fundação já amparou mais de seis mil jovens.

O ex-goleiro Zetti, que atuou no São Paulo antes da ascensão de Rogério e que também participou do evento desta segunda, preferiu não se posicionar sobre a aposentadoria do ex-companheiro de clube. "Se ele parar, vai parar no auge da carreira. Se isso acontecer, deverá fazer mais alguns jogos de exibição no ano que vem. Ele é um mito", opinou o arqueiro.