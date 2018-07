Rogério Ceni terá novo adversário em sua estreia como técnico

Com a desistência do chinês Shanghai SIPG de disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos, o São Paulo terá um novo adversário na estreia do técnico Rogério Ceni no comando da equipe. O time do Morumbi vai enfrentar o vencedor do duelo entre River Plate (Argentina) x Millonarios (Colômbia), dia 19 de janeiro.

A tabela também teve de ser alterada e com isso São Paulo e Corinthians, que está na outra chave, entram direto na semifinal. Apesar das mudanças, o time do Morumbi manteve sua programação e viajará para a Flórida no dia 6 de janeiro, dois dias após iniciar seus treinamentos para a temporada.

“Os ajustes se tornaram necessários e levaram em conta as questões técnicas do torneio e também a excelência na preparação de todos os clubes”, afirmou Ricardo Villar, CEO da Florida Cup. “Todos os times foram consultados, entenderam os motivos das mudanças e temos convicção de que encontramos, em conjunto, a melhor solução, uma vez que não abrimos mão do nível técnico da competição”, completou.

Caso o São Paulo vença a sua partida, ele poderá cruzar na decisão, que será disputada em Orlando, no dia 21, com o rival Corinthians ou até com outro time brasileiro, o Vaso, que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil (Equador) em um duelo de quartas de final. Seriam bons testes para o técnico Rogério Ceni em seu início de trabalho.