Rogério Ceni treina com bola e aumenta expectativa de jogar no domingo

Rogério ainda se recupera de uma lesão sofrida no clássico com o Santos, no dia 28 de outubro. Naquele duelo, ele sofreu uma ruptura do ligamento tíbio-fibular do pé direito. Desde então vem se esforçando para voltar ao time e cumprir seus últimos jogos como profissional. Aos 42 anos, o goleiro vai se aposentar ao fim desta temporada.

Nesta busca por voltar ao time, Rogério iniciou o dia fazendo fortalecimento muscular e alongamento no REFFIS. Depois apresentou boas condições para treinar no gramado ao lado dos companheiros Denis e Renan Ribeiro. Ao fim da atividade com bola, o veterano encerrou os trabalhos com mais fisioterapia.

Se não estiver em condições de jogar no fim de semana, na rodada final do Brasileirão, Rogério terá como despedida o evento festivo que o São Paulo prepara para o dia 11, no Morumbi - ele tem contrato somente até o dia 10.

Caso se recupere e seja escalado pelo técnico interino Milton Cruz, o goleiro poderá ajudar o São Paulo a buscar a vaga na Copa Libertadores. Uma vitória sobre o Goiás garante ao time paulista a quarta colocação na tabela e o lugar na fase preliminar da Libertadores de 2016. Se tropeçar, poderá perder a vaga para o Internacional, atual quinto colocado.