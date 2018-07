Rogério Ceni treina e deve voltar ao São Paulo; João Filipe se machuca

SÃO PAULO - Desfalque do São Paulo nas duas últimas partidas da equipe, Rogério Ceni deverá retornar ao time no próximo sábado, contra o Avaí, no Morumbi, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de dores no tornozelo esquerdo, o goleiro treinou normalmente na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, em coletivo comandado pelo técnico Emerson Leão.

Rogério desfalcou a equipe no empate por 0 a 0 com o Vasco, em São Januário, e depois na derrota por 4 a 3 para o Bahia, em Salvador. Nos dois duelos, Denis foi o titular do gol são-paulino. A última vez em que o titular esteve em campo foi na derrota por 2 a 0 para o Libertad, em Assunção, quando o São Paulo acabou eliminado da Copa Sul-Americana.

Além de contar com a volta de Rogério, o São Paulo teve outras novidades na sua escalação no coletivo desta quinta. Jean entrou no lugar do lateral-direito Piris, que serve a seleção paraguaia, enquanto Xandão retornou à zaga depois de ter cumprido suspensão contra o Bahia.

Já o zagueiro João Filipe acabou se machucando no treino desta quinta ao chutar o chão e depois precisar deixar o campo antes do final da atividade. Com isso, o jogador, com dores no pé direito, será reavaliado e passou a ser dúvida para o confronto com o Avaí. Luiz Eduardo entrou em seu lugar no time titular no decorrer da atividade.

Na lateral esquerda, o time teve outra novidade. Cícero, com febre, foi substituído por Juan, que havia sido descartado por Leão da partida contra o Bahia.

Escalado com três zagueiros, o time titular então poderá ter nesta quinta a seguinte formação: Rogério; Xandão, Rhodolfo e João Filipe (depois Luiz Eduardo); Jean, Carlinhos, Wellington, Lucas e Juan; Dagoberto e Luis Fabiano.