Rogério Ceni treina e é relacionado para o jogo contra o Corinthians

Com o São Paulo jogando a Copa Sul-Americana e o Corinthians na Copa do Brasil, só há uma chance de Rogério Ceni pisar no gramado do Itaquerão antes da sua aposentadoria: neste domingo, às 16h, quando os dois arquirrivais se enfrentam pela 23.ª rodada do Brasileirão. O goleiro, que vai se aposentar no fim do ano, aos 41 anos, está com tendinite no joelho esquerdo, mas está relacionado pelo técnico Muricy Ramalho.

Famoso por ser "fominha", Rogério não quer perder a oportunidade de participar do clássico. Se até para tentar pegar o Coritiba, quarta-feira, no Paraná, ele fez de tudo possível, chegando a ficar no banco no Couto Pereira, não será diante do maior rival que ele abrirá mão fácil de estar em campo.

Neste sábado, o São Paulo treinou à tarde, em atividade fechada para a imprensa, e Ceni participou da primeira parte do treino. Depois, seguiu para o Refffis, onde deu sequência ao trabalho de fortalecimento e fisioterapia.

Para pegar o Corinthians, o São Paulo conta com a volta de Kaká, que cumpriu suspensão contra o Coritiba. Mas não terá Alexandre Pato, que ainda pertence ao Corinthians e fica fora por questões contratuais. Michel Bastos é o favorito para entrar no time, com Luis Fabiano ficando como opção para o banco de reservas. Como Rogério Ceni é dúvida, Muricy Ramalho escalou também Renan Ribeiro para ficar no banco de Denis caso necessário.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni, Denis e Renan Ribeiro;

Laterais: Auro, Reinaldo, Alvaro Pereira e Luis Ricardo;

Zagueiros: Antonio Carlos, Edson Silva, Lucão e Rafael Toloi;

Volantes: Hudson, Souza, Denilson e Michel Bastos;

Meias: Kaká, Maicon, Boschilia e Paulo Henrique Ganso;

Atacantes: Luis Fabiano, Alan Kardec, Osvaldo e Ademilson.