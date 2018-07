Rogério Ceni treina e viaja com o São Paulo para Curitiba

Rogério Ceni não deve ser problema para a partida do São Paulo contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. O goleiro treinou normalmente e viajará para o Paraná com a delegação. Ele só não jogará se sentir algum desconforto antes da partida, mas a tendência é que atue normalmente.

O goleiro deixou o Morumbi após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro sentindo dores por conta de uma tendinite no joelho esquerdo e chegou a fazer exames na última segunda-feira, mas nenhuma lesão foi detectada e ele fez apenas um tratamento com gelo. Na atividade desta manhã de terça-feira no CT da Barra Funda, participou de parte do treino.

Desta forma, o São Paulo deve ter apenas o desfalque de Kaká para a partida. O meia levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e cumpre suspensão. Michel Bastos será o substituto.

"Perde um líder dentro de campo, é um cara que mesmo nos treinos ele cobra bastante. A chegada dele para o grupo é muito importante. É uma grande perda, mas somos um grupo. Hoje sou eu que entro no lugar dele, mas poderia ser outro. A qualidade será quase a mesma, porque é um grupo muito forte", disse Michel Bastos.

Com 42 pontos, o São Paulo está a quatro do líder Cruzeiro e faz duas partidas fora de casa. Além do duelo contra o Coritiba, a equipe encara o Corinthians no domingo, no Itaquerão.