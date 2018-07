Rogério Ceni treina normalmente e pode voltar ao São Paulo O goleiro Rogério Ceni treinou normalmente na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda, e pode ser a novidade do time do São Paulo para o jogo desta quarta, contra o Flamengo. Ele participou da atividade com o restante dos companheiros, fez algumas defesas e até praticou cobranças de faltas e pênaltis.