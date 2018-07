Rogério Ceni vai ao Morumbi e assiste à goleada do São Paulo

A goleada do São Paulo por 6 a 0 sobre o Trujillanos contou com um torcedor ilustre nas arquibancadas do Morumbi. O ex-goleiro Rogério Ceni era um dos 18 mil seguidores do time e esteve presente às arquibancadas do estádio tricolor. Ele começou a cumprir a promessa que fez durante o fim de carreira de que iria prestigiar o São Paulo como torcedor na Libertadores.

"Assistindo pela primeira vez nosso tricolor jogar no Morumbi, saudade... Rumo à classificação", escreveu o "M1TO" na legenda de foto publicada em uma rede social. Empatado com Luis Fabiano, Rogério Ceni é o artilheiro da história do time na Copa Libertadores, com 14 gols. Ainda pela competição continental, ele estava no elenco campeão em 1993 e, já como capitão, levantou a taça na conquista de 2005, diante do Atlético-PR.

Ceni deu lugar para o reserva Denis, que, como ele, também treina faltas e pênaltis, mas ainda não foi autorizado a deixar seu gol para as cobranças, mesmo com os jogadores de linha abusando do direito de errar os tiros livres. O São Paulo tinha errado cinco cobranças nos últimos seis pênaltis. Mas Calleri acabou com essa sina diante do Trujillanos.