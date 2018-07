Rogério Ceni vai jogar com torcedores em dezembro

O goleiro Rogério Ceni vai se aposentar no dia 6 de dezembro, mas jogará mais uma vez ao lado dos torcedores no evento "Vou jogar no Morumbi". Nesta quarta-feira, a agência de turismo do clube anunciou uma nova edição do jogo festivo nos dias 12 e 13 de dezembro, uma semana após o encerramento do Campeonato Brasileiro. O evento foi rebatizado como "Vou Jogar no Morumtri", em celebração aos 10 anos do tricampeonato interclubes, conquistado em 2005

Os torcedores que participaram do evento anterior, realizado em junho, e aqueles que já possuem cadastro tiveram preferência para compra de pacotes já nesta quarta. Para o público em geral, as vendas começam nesta quinta-feira. Além da categoria principal, chamada de "Jogo do M1TO", existem outras três categorias (Jogo Tricolor, Jogo Premium e Jogo Especial), com valores que variam de R$1.690 a R$4.980. Serão 16 partidas, totalizando 352 vagas.

A exemplo do que aconteceu no evento anterior, o goleiro irá a campo e participará do processo pré-jogo, inclusive com uma preleção, e dará orientações no intervalo - cada partida terá duração de 30 minutos. Após o jogo, os torcedores vão relatar sua experiência, na sala de imprensa do estádio.

Outros ídolos da torcida tricolor, ainda não confirmados pela Passaporte FC, participarão do pacote "Jogo Tricolor".