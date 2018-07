Rogério Ceni vai lançar coleção de relógios personalizados

Uma parceria entre o São Paulo, o goleiro Rogério Ceni e a Technos vai produzir uma linha personalizada de relógios para marcar o fim da carreira do ídolo. O primeiro modelo será inspirado no 100º gol anotado pelo goleiro marcado em uma cobrança de falta em 27 de março de 2011 sobre o Corinthians, na Arena Barueri. O relógio terá exatamente as cores amarela e preta, com uma faixa vermelha, em alusão ao uniforme que o goleiro usou naquela partida.

O departamento de marketing informa que o produto ainda está em desenvolvimento e não tem previsão para ser comercializado, pois depende do cronograma de produção do fabricante. Os relógios serão os primeiros produtos de uma longa série de licenciamentos para marcar a aposentadoria de um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Até o fim do ano, estão previstos um boneco e uma coleção de quadros com pinturas de lances memoráveis da carreira de Rogério Ceni.

Rogério Ceni tem contrato com o São Paulo até o mês de dezembro e planeja encerrar a carreira definitivamente. O goleiro de 42 anos já desistiu de se aposentar duas vezes. No mês de junho, ele prolongou o vínculo de agosto para dezembro.

Atleta que mais atuou pelo São Paulo na história do Campeonato Brasileiro, Ceni está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Ele desfalcou o time na partida contra o Figueirense, está fora do jogo contra o Ceará e dificilmente atuará contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.