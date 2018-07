Rogério Ceni valoriza espírito de luta do São Paulo na Sul-Americana

Rogério Ceni precisou trabalhar muito para evitar que o São Paulo não voltasse desclassificado do Equador, mas o goleiro mais uma vez foi fundamental e garantiu que a derrota para o Emelec por 3 a 2 garantisse a vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana.

Ao analisar a partida, Rogério elogiou a superação dos jogadores e lembrou que o time precisou encarar uma maratona de 16 horas até conseguir chegar a Guayaquil e ainda não pôde treinar no estádio após a direção do Emelec proibir o reconhecimento de gramado.

"Tentamos fazer essa recuperação no hotel, o pessoal da fisiologia traz os equipamentos para ajudar. Tivemos 16 horas de viagem até chegar aqui, eu vim numa cadeira na classe econômica que não reclinava e fiquei com a perna espremida. Mas esse grupo tem superado tudo; é uma dádiva de Deus viver um ambiente desse no fim da carreira", afirmou o goleiro.

Ceni também reconheceu que o time não soube voltar ao jogo após levar a virada no início do segundo tempo, mas ainda assim acredita que a torcida saberá reconhecer o esforço do grupo.

"Os gols no começo dos tempos e os pênaltis acabaram passando um pouco de instabilidade, mas precisamos valorizar a luta de todo mundo. Os torcedores certamente não ficaram felizes pelo resultado, mas devem ter gostado da entrega de todos."