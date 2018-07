Rogério Ceni vê clássico sem favoritos com Palmeiras

O goleiro Rogério Ceni comentou nesta terça-feira sobre o clássico que o São Paulo fará contra o Palmeiras, nesta quarta, às 20h30, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E acredita que, apesar do melhor momento são-paulino, não há favoritos para o duelo.

Veja também:

Rodrigo Souto sente lesão e vira desfalque no São Paulo

Para justificar a sua opinião, Rogério Ceni lembrou que o Palmeiras acaba de vir de uma vitória convincente sobre o Grêmio e está entre os primeiros colocados do Brasileirão.

"O Palmeiras vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Grêmio, que quase eliminou o Santos na Copa do Brasil. Por isso, não dá para dizer que o Palmeiras não é forte. Eles têm desfalques e nós também", afirmou o goleiro, se referindo ao fato de o seu time não poder contar com o volante Rodrigo Souto e o zagueiro Miranda, ambos lesionados.

"A equipe (Palmeiras) ganhou confiança. É motivante para a equipe a vitória sobre o Grêmio... Será um jogo sem favoritos", reforçou Rogério Ceni.

O jogador também minimizou o fato de o São Paulo enfrentar um jejum em clássicos paulistas na temporada. O time perdeu todos os jogos que travou contra seus principais rivais no Estado. "Lógico que gostaríamos de ter vencido todos os clássicos, mas infelizmente perdemos. Não conseguimos fazer o nosso melhor. É um jogo que vale três pontos e espero que a gente possa sair vencedor", disse.

Com a meta de encerrar o jejum, Rogério Ceni enfatizou a necessidade de o time vencer o Palmeiras para se aproximar dos primeiros colocados do Brasileirão e depois emendar uma sequência de bons resultados. "Precisamos desta vitória para não se distanciar do líder. O Palmeiras é o adversário agora, mas vamos tentar fazer o melhor depois contra Guarani, Goiás e Grêmio", projetou.