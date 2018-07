Rogério Ceni vê desgaste no São Paulo e avisa que mexerá na equipe para domingo

O técnico Rogério Ceni está preocupado com a maratona de jogos do São Paulo. O time retorna de São Luís, no Maranhão, na tarde desta sexta-feira, fará um treino leve no sábado e entrará em campo novamente no domingo, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Por isso, o comandante já avisou que deve mexer na equipe, para não desgastar muito seus jogadores no início da temporada.

"Eu confio em todos os jogadores que tenho e provavelmente para domingo não vai ser o mesmo time. Assim que vamos encarar o campeonato", explicou o treinador. Quem deve voltar à equipe é o atacante Luís Araújo, que não entrou em campo contra o Moto Club, na noite da última quinta-feira, pela Copa do Brasil. Outro que foi preservado e será titular é o lateral-direito Bruno.

Domingo, Ceni vai reencontrar a torcida do São Paulo no Morumbi pela primeira vez como técnico. "Espero que o gramado esteja bom, que possamos fazer bom jogo, que o torcedor possa comparecer, pois temos um adversário bastante complicado. A Ponte é uma equipe que impõe respeito e vem jogando bem. No começo de temporada o time sente bastante, então sábado vamos fazer um trabalho leve e preparar o time para domingo", disse.

O técnico elogiou o desempenho do time contra o Moto Club. "Gostei muito do meio de campo, com Cueva, Cícero, João Schmidt e Thiago Mendes. Os quatro fizeram uma partida ótima e nossa defesa foi segura. Fomos superiores em todos aspectos, com 65% de posse de bola. Não fico triste pelos gols perdidos, fico quando taticamente não se cumpre o que a gente programou", completou.

Ciente das dificuldades, Ceni mantém os pés no chão e sabe que o caminho para colocar o time em um padrão ideal está distante. "Não podemos ficar muito tristes com a derrota do domingo (por 4 a 2 para o Audax, na estreia do Paulistão), nem tão feliz agora com a vitória", concluiu o treinador, que deve receber de presente da diretoria os reforços de Lucas Pratto e Jucilei para esta temporada.