Rogério Ceni vê São Paulo Sub-20 conquistar segundo título em 4 dias

Se o time profissional não ganha nada desde 2012, o sub-20 do São Paulo não se cansa de conquistar títulos. Mais uma vez acompanhado de perto por Rogério Ceni, a equipe júnior venceu o Capivariano por 4 a 2, na Arena Capivari, na manhã deste domingo, e, pelo placar agregado, ganhou o Campeonato Paulista Sub-20.

É o segundo título da equipe em apenas quatro dias, uma vez que na quinta-feira o São Paulo, treinado por André Jardine, já havia ganhado o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, com empate em 2 a 2 com o Bahia, em Salvador. Ambos os jogos foram adiados em uma semana por causa da tragédia com a Chapecoense.

No Paulista, a vitória por 4 a 0 em Cotia, no jogo de ida, havia deixado o São Paulo muito perto do título. Neste domingo, o elenco só confirmou o favoritismo. Os dois primeiros gols foram marcados por Eder Militão, zagueiro/volante que é um dos favoritos a chegar ao time profissional no ano que vem, e Auro, lateral-direito que, depois de passar pela equipe de cima, voltou à base e se redescobre como atacante.

Depois, Gabriel Rodrigues anotou o terceiro e também o quarto, aproveitando rebote de pênalti desperdiçado por Júnior, lateral-esquerdo inicialmente contratado por empréstimo junto ao Grêmio, moeda de troca na negociação que levou Maicon a Porto Alegre.

Esse modelo de negócio, aliás, tem ajudado o São Paulo a conquistar títulos. O craque da Copa do Brasil Sub-20 foi Shaylon, que veio da Chapecoense quando Caramelo foi para Chapecó. Ele e Júnior já foram adquiridos em definitivo. Só Gabriel Rodrigues, emprestado pelo Guarani, ainda tem sua situação indefinida. Com 11 gols, ele foi o artilheiro do São Paulo no Paulista Sub-20.

Este ano, além do Paulista e da Copa do Brasil, o time júnior do São Paulo também ganhou a Copa Libertadores, em fevereiro. O elenco juvenil, sub-17, ganhou a Copa BH, mais tradicional do País, e também o Paulista da categoria. Agora, está no Rio Grande do Sul para a Copa RS, que é sub-20.