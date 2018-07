Rogério Ceni visita o Sevilla e revela admiração por Sampaoli

Rogério Ceni e Paulo Henrique Ganso estão juntos de novo, pelo menos por esta semana. O ex-goleiro do São Paulo está em Sevilha, casa do meio-campista, para uma semana de estágio com o técnico Jorge Sampaoli. Tratado pelo site do clube espanhol como "mítico goleiro" que marcou 131 gols na carreira, Ceni deu entrevista e contou da sua admiração pelo treinador argentino.

"Estou fazendo um curso de treinador em Londres e estou aqui pela admiração por Sampaoli, por seu trabalho na seleção do Chile e agora também no Sevilla. Sempre gostei muito do seu estilo de jogo, ofensivo e agressivo o tempo todo. Como pretendo seguir a carreira de treinador, sei que seria importante vir aqui e assistir uns dias. Para mim, é uma honra", comentou Ceni.

M1TO ... ??????? Que Honra ter jogado ao lado do Maior Goleiro da História do Futebol!! ? #01 #RogerioCeni #OmelhorGoleirodaHistoria #batiafaltacomamao #HonraTerJogadoJunto #MelhorLateraldoRachao ???????? Uma foto publicada por PH Chagas de Lima Costi (@phganso) em Out 25, 2016 às 2:33 PDT

Na opinião do ex-goleiro, a proposta de jogo de Sampaoli é "moderna, como de Guardiola e Klopp". "Creio que ele está se colocando neste nível. Está em segundo no Espanhol, muito bem na Liga dos Campeões, campeão da Copa América com o Chile. Com certeza, hoje no futebol moderno é um dos melhores."

Ceni pretende começar logo a carreira de técnico e tem feito estágios na Europa neste seu primeiro ano desde a aposentadoria. O São Paulo discute a possibilidade de tê-lo como treinador já em 2017.