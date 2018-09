Rogério Ceni visita treino do Corinthians no CT do Fortaleza

O último treino do Corinthians antes do jogo diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, foi realizado no CT do Fortaleza, a nova casa de um antigo rival: Rogério Ceni. Hoje, como técnico do Fortaleza, o ídolo da torcida do São Paulo visitou o elenco do Corinthians.

O líder da Série B conversou com o técnico Osmar Loss e também com os jogadores. O volante Ralf reconheceu certo estranhamento, mas elogiou o antigo adversário.

“É estranho, ainda mais um cara que trabalhou no concorrente, adversário, mas sabemos que temos amigos em clubes, entidades. Ele é um ícone, um ídolo para todos nós, já tive oportunidade de trocar camisa com ele em clássico e tenho guardada até hoje. Tenho admiração e um respeito - declarou Ralf.

Ao longo de mais de 20 anos de carreira profissional como goleiro, Rogério Ceni encarou o Corinthians em 67 jogos oficiais. O histórico é desfavorável: 25 derrotas, 21 empates e 21 vitórias, além de 95 gols sofridos. Nenhum outro clube fez mais gols no goleiro do que o Corinthians.

Por outro lado, o goleiro do São Paulo marcou seu centésimo gol diante do grande rival. Ceni é o maior goleiro artilheiro do futebol mundial com 132 gols.

Agora como treinador, Ceni dirige o Fortaleza nesta terça-feira, contra o Figueirense, às 21h30, no Castelão, para defender a liderança da Série B com 46 pontos.